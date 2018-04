Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse muudatused

Seejuures laieneb ka mõiste, milline on see maatükk, mis on kavandatud ehitamiseks. Praegu on see detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus. Nimetatud mõiste katab küll enamuse neid maatükke, millel tulevikus hakatakse ehitama, kuid ei kata kõiki.