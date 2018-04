Kaduv amet? ettevõtted palkavad inimeste asemel virtuaalseid supermodelle

Eelmise aasta aprillis hakkas internetiavarustes liikuma pilt ideaalse nahaga pikajalgsest modellist, keda keegi polnud varem näinud, vahendab BBC.

Kauni modelli Shudu Instagrami konto kogus kiirelt 90 000 jälgijat ning mustanahalisest modellist sattus vaimustusse ka kuulus laulja Rihanna, kes jagas Shudu pilti oma Instagrami kontol.

Fännide üllatuseks selgus aga, et tegemist polegi päris modelliga. Shudu on hoopiski briti fotograafi Cameron-James Wilsoni poolt arvutis loodud tegelane. Fotograaf ise näeb inimesi petnud modelli kui kunstiteost, millega mustanahaliste naiste ilu ülistada.

Ilusa idee taga peitub ka hea võimalus raha teenimiseks. Virtuaalne modell pakub oma suure jälgijaskonnaga huvi erinevatele moebrändidele, kes tema kaudu end reklaamida soovivad. Moebrändide jaoks pakuvad virtuaalmodellid lõpmatuid võimalusi paigutada modelle erinevatesse situatsioonidesse eri maailmapaigus ning nende seljas istuvad riided alati nagu valatult.

Nii on Shudu looja, fotograaf Wilson saanud erinevatelt brändidelt mitmeid tasustatud koostöö pakkumisi. Kui kõrvarõngaste reklaamimisega Shudul probleeme ei ole, siis mõningad pakkumised on virtuaalmodelli jaoks keerulisemad.

Ettevõtja Tameka Small soovis, et perfektse näonahaga Shudu hakkakas reklaamima tema nahahooldustooteid, kuid avastas siis, et tegemist pole üldsegi päris inimesega.

«Ma otsustasin talle siiski oma tooted proovimiseks saata, kuigi teadsin, et ta ei saa neid proovida,» lausus Small. Nii proovib naine koos modelli loonud fotograafiga hetkel välja mõelda, kuidas täpselt Shudu saaks nende tooteid reklaamida. «Fakt, et tegemist on digitaalse supermodelliga toob uue dimensiooni ettevõtete turundusvõimalustesse. See on väga lahe idee,» leidis ettevõtja.

Siiski kõik turundajad naisega ei nõustu. «Ma usun, et on olemas võimalusi, kuidas brändid oma tooteid nii reklaamida saavad, kuid see on palju pealiskaudsem kui see, mida sa saad päris inimeselt,» arvas blogijaid vahendava ettevõtte juht Giordano Contestabile.

Justin Rezvani, Forbes’i 30 alla 30-aastase noore visionääri hulka valitud ettevõtja, leiab, et sotsiaalmeedia mõjutajate ajastu on alles algamas ning piiride nihutamine päriselust virtuaalmaailma jätkub. «Meil on tulevikus palju sotsiaalmeedia mõjutajaid, kes ei ole isegi päris inimesed,» lausus Rezvani.