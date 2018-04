Efteni üldkoosolek kinnitas 2,2 miljoni euro suuruse dividendi

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 18. aprillil Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Sellest tulenevalt on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. aprill.

Eften Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80 protsenti aktsionäridele dividendideks. 2017. aastal maksis Eften Real Estate Fund III AS aktsionäridele netodividende 1,5 miljonit eurot