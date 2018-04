Kaubandussõda laieneb - Hiina kehtestas impordimaksu 106-le USA tootele

«Ameerika meetmed (tariifide kehtestamine- toim.) on rikkunud Maailma Vabakaubandusorganisatsiooni reegleid ning on rikkunud tugevasti Hiina seaduslikke õigusi,» seisab Hiina rahandusministeeriumi ametlikus teates. Hiina teatas, et kehtestab 25-protsendilise importtariifi väga laialdastele USA kaupadele, alates sojaoad, meditsiiniseadmed ja autod ning lõpetades kemikaalidega, vahendab Financial Times.