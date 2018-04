Kinnisvarafirmade liit: eestlased on jätkuvalt kinnisvara usku

Kinnisvara hinnatõus on jätkunud võrreldes aastatagusega ning ulatus 5,5 protsendini. «Vedavaks mootoriks Tallinnas on tehingud uute korteritega. Samas üürihinnad on stabiliseerunud,» selgitas Rüütel.

«Kaubanduspindu tuleb lähiajal juurde tulemas Porto Franco, T1, Ülemiste keskuse vahetus läheduses, võimalik, et ka Tallinn City Lasnamäe saab hoo sisse. Rääkimata sellest, et Tallinna Kaubamaja on fundamentaalselt uuenemas. Lisaks tuleb silmas pidada internetikaubanduse jõudsat kasvu. Riskide kriitiline hindamine on omal kohal,» lisas liidu juht.