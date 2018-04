Kuldmunal auhinnatud disain osutus plagiaadiks, agentuur võib võidust ilma jääda

Tuntud loovagentuur Division on sattunud täbarasse olukorda, kuna RÕÕM toidulisandite karbikujundustest kaks on viksitud maha välismaise autori Malika Favre tööst. Kokku on «Rõõmu vitamiinide» sarjas 20 erinevat pakendit. Originaalillustratsioonid on tegelikult tehtud Prantsuse kunstniku poolt viis aastat tagasi ajakirja «Be» horoskoobi tarvis.

Leid on pannud kihama kogu Eesti disainimaailma. Divisioni esindaja Aigi Soov ütles Postimehele, et praegu ollakse ka ise firmas ebameeldivalt üllatunud, kuna kahe pakendi puhul on heauskselt kasutatud töid, mille autorit eeldati olevat hea koostööpartner. «Teema on meie jaoks oluline, sest oleme ise suure osa tuntud originaalpakendite autor Eestis. Otsime praegu lahendust, mis saaks olema hea kõigile. Kadi Hugo, keda freelancerina kasutasime, on ka meie ja kunstniku käest vabandust palunud. Vabandused on vastu võetud ja oleme ühenduses kunstnikuga ning otsime lahendust,» kommenteeris loovagentuur.

Kuldmuna konkursi korraldaja ETKAL (Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit) tegevjuht Lola Tehveri sõnul pole välistatud, et töölt võidetud muna ära võetakse. «Mina ei ole üksi pädev otsustama ning meil on kohe lähima tunni jooksul juhatusega koosolek, kus me selle otsuse teeme,» selgitas Tehver. Tegevjuhi sõnul päriti aru ka loovagentuur Divisionilt endalt, kellelt oodatakse nüüd ametlikku vastust. «Division on meile telefoni teel esmase info andnud, aga pole välistatud, et see ka ära võetakse. Vaatame, mis see otsus tuleb. Sisusliselt on otsus langetatud, aga ma ei saa hetkel seda veel kommenteerida,» ütles Tehver. Otsus tehakse teatavaks tänase päeva jooksul.

Autor Kadi Hugo kirjutab sotsiaalmeedias juhtunut põhjendades, et oli plagiaadist teadlik ning selline olukord juhtus halva kommunikatsiooni tõttu. «Tegin freelancer’ina koostööd agentuuriga Division Rõõmu vitamiinide pakendikujunduse teemal. Ma olin teadlik, et kujundusnäidised, mis Divisionile omalt poolt esitasin, on võetud kunstnik Malika Favre töödest, stiilinäidistena. See sõnum sai edastatud ka suuliselt, kuid mitte kirjalikult. Tiimi liikmete vahetumise tõttu läks see info kahjuks kaotsi. Vabandan Divisioni ja AD (art director - toim) ees, kes töö lõpule viis.»

Tellija on pettunud

Rõõmu toidulisandite loojad on pettunud, et selline uudis täna teatavaks sai. «Eesti apteekrid tulid kokku ja töötasid üheskoos välja täiesti uue toidulisandite sarja, et pakkuda Eesti inimestele just neid vajaminevaid vitamiine ja mineraalaineid, millest siinses kliimas elades kõige enam puudus on, kuid nüüd on selgunud tõsiasi, et kahe Rõõmu toidulisandi pakendi kujunduse näol on tegemist plagiaadiga. Me oleme sellest väga löödud, sest olime kujunduste väljatöötamise jaoks korraldanud konkursi, mille võitis tuntud ja usaldusväärne loovagentuur Division,» edastas firma.

Firma avaldab kahetsust ning tõdeb, et on äärmiselt kurb, et usaldusväärse ajalooga ja Eesti disainimaastikul silma paistnud agentuur on sellise vea läbi lasknud ja niimoodi tekitanud mainekahju nii endale kui Rõõmu toidulisanditele nende kliendina. «Loodame, et Division leiab tekkinud olukorrale kiire lahenduse,» seisab teates.

Ettevõtja ja disainer Tõnu Runnel, kes tegutseb Defolio platvormi juures (platvorm, millel muuhulgas Kuldmuna läbi viiakse), kirjutab sotsiaalmeedias, et õige autor Malika Favre on nendega ka juba ühendust võtnud ning ootab lahendusi.