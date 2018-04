Leedu energiaminister: loodetavasti Nord Stream 2 ei rajata

«Saksamaa on väljastanud ehitusload, kuid ehitus pole alanud. Peame mõistma, et Saksamaal on valitsus vahetumas ja uus valitsus formuleerib oma poliitilisi trende ning on teatud lootus, et Nord Stream 2 ei ehitata,» ütles minister usutluses Žiniu Radijasele, lisades, et arutab küsimust ka aprillis oma Saksamaa visiidil.