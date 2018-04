Miks ei saa Hiiumaa liinile panna väiksema süvisega laevu?

Viimati katkes mandri ja Hiiumaa vahel liiklus pühapäeva pärastlõunal. Praamiliiklust korraldav TS Laevad hoiatas merevee taseme langemise eest juba neljapäeval, enne pikki pühi, mil paljud plaanivad rohkemat ringisõitmist.

TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles Postimehele, et hetkel pole täiendavate laevade ostmine päevakorras. Kaabel lisas, et ettevõttel pole ka kompetentsi veeteede planeerimise ja hoolduse osas, sealhulgas süvendamiste mahtude ja sellega kaasnevate investeeringute hindamisel. "TS Laevad veab reisijaid vastavalt esitatud tellimusele ja nii hästi kui tingimused lubavad, " ütles Kaabel. " Uued parvlaevad telliti vastavalt riigihankes toodud tingimustele. Tingimused sätestasid muuhulgas reisijate arvu, sõiduautode arvu ja maksimaalse süvise."

Kaabel nentis, et väiksema süvisega laevad on mõistagi mõnevõrra vähem ilmastikukindlad kui Leiger ja Tiiu, mis tähendab, et väiksema süvisega laevad ei pruugi sõita nii suure tuule ja lainega kui viimased. "Laeva ilmastikukindlus on samuti väga oluline omadus ühenduskindluse tagamiseks, " rõhutas Kaabel.

Ühendus Hiiumaaga on mõõnaperioodide tõttu ohus päris tihti. Seetõttu võiks ju väiksema süvisega laev olla selle probleemi lahenduseks, kuid arvestada tuleb ka muude asjaoludega. Lisaks ilmastikukindlusele on oluline ka laeva mahutavus ja kütusekulu. Laevainsener ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Jaan Metsaveer on varem öelnud, et kui laev oleks madalam ja laiem, on ka liikumistakistus suurem ning kütust kulub rohkem.

Hiiumaa ja mandri vahel liikudes peab laev läbima Rukki kanali, mis on väikese Rukkirahu saare kõrvale kaevatud. See ongi kurjajuur mandri ja Hiiumaa vahelises liikluses, sest veetaseme langus muutub ohtlikuks just seal.