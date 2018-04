Riik toetab infotehnoloogia alast teadustööd kolme miljoni euroga aastas

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on uus IKT teaduse toetusmeede hea näide sellest, kuidas riik suunab täiendavaid vahendeid riigile strateegiliselt vajalike teaduserialade arendamiseks. «Tipptasemel IKT teaduse rakendamisest võidab kogu ühiskond, olgu näiteks uued innovaatilised tooted või mugavad ja turvalised e-teenused. Samavõrd oluline on teaduse tihedam sidumine õpetamisega, et kindlustada teadlaste järelkasv ja aidata võimekatel tudengitel tippu jõuda,» lausus minister.

Viieks aastaks kavandatud toetusmeede on osa IT Akadeemia programmist, mis loodi Eesti riigi, ülikoolide ja IKT ettevõtete koostöös 2012. aastal. Programmi tegevust koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

IT Akadeemia nõunik ja teadusmeetme koordinaator Indrek Ots sõnul valiti välja kuus et prioriteetset IKT suunda. «Neid arendatakse Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel ning koostöös, sest Eestis vastutavad just need ülikoolid IKT kõrghariduse eest,» sõnas Ots.