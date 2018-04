Simson: Eesti toetab sünkroniseerimist kahe LitPoli ühendusega

«Eesti jaoks on tegu energiajulgeoleku küsimusega. See on miks me valmistume kaheks ühenduseks. Oleme avatud teistsugustele lahendustele ja tugineme oma otsuses aprillis avaldatavale kolme ülekandesüsteemi operaatori uuringule. Ilmselt, kindlalt me ei tea, jääb LitPol 1 väheseks, toob kaasa lisakulud ja oleks tarbijatele kallim,» rääkis Simson pärast kohtumist Leedu energiaministri Žygimantas Vaičiūnasega.