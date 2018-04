Eesti Energia pole lasknud kohtuvaidlustel Tootsi tuulepargi ettevalmistustöid segada

Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et kuigi Tootsi tuulepargi maaga seotud vaidlus on kohtus, on ettevõte korduvalt rõhutanud, et nende hinnangul on vaidluse näol tegemist konkurentide katsega pidurdada Baltikumi suurima tuulepargi rajamist ja vältida nii taastuvenergia toetuse vähenemist.