Eesti ettevõtja Dubai välisesindusest: see on vee peale puhumine, täiesti mõttetu tegevus

«Kui teil on vaja, siis makske kinni ehk meie toetame ka,» kirjeldas Tiidermann lihtsustatult valitsuse küsimuse püstitust seoses Dubai EXPO-l osalemisega, lisades, et tema arvates oli see naeruväärne.

Greenworld Eesti OÜ tegevjuhi sõnul on tegemist maailma tähtsaima majandusnäitusega, seda eelkõige just riiklikul tasemel. «Filosofeerides, minu arvates riigi juhtimine ongi nagu kommerts ettevõtte juhtimine, millel on lisaks majanduslikule tegevusele veel lisaks sotsiaalne, turvalisuse ja muud funktsioonid. Kui see ettevõtte või riik ei soovi ise ennast reklaamida, näidata et ta on olemas ja läbi selle stimuleerida eksporti, eelarve täituvust, lihtsalt riigi äratuntavust, siis see on väga kahetsusväärne,» kommenteeris Tiidermann, kelle arvates otsustatakse see riiklik kohustus üle kanda erasektorile ilma igasuguse diskussioonita.