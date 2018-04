Konkurent Baltika sisenemisest Soome turule: seal on võimatu kasumit teenida!

Baltikumis ja Põhjamaades kaubanduskeskusi opereeriva Cityconi rendipindade eest vastutav Jussi Vyyryläinen ütles, et Soomes ei ole kuigi palju brände ja nad on Baltika tulekut juba paar aastat oodanud.

Denim Dreami rõivapoodide taga oleva Põldma Kaubanduse juht Heinar Põldma tõdes sealjuures, et Soome tuleb siseneda ettevaatlikult, ehkki tegemist on naaberturuga. «Meie oleme seda ideed arutanud, läbi kalkuleerinud ja analüüsinud kuskil viis aastat ja iga kord, kui me oleme kõik oma numbrid kokku löönud, on tulemuseks see, et seal ei ole võimalik kasumit teenida,» oli Põldma konkreetne.