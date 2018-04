Liit: Eesti puitmajatootjad soovivad ekportida enam Prantsusmaale

Vaatamata sellele, et Eesti puitmajatootjate peamised turud on endiselt Rootsi ja Norra, siis riskide hajutamiseks jätkusuutlikuks tegutsemiseks on puitmajade tootjad üha enam vaatamas ka Prantsusmaa turu poole, teatas puitmajaliit.

Prantsusmaa ehitustraditsioon on peamiselt siiski kivipõhine ning puidust hoonete ehitamise trend kasvab pigem aeglaselt. Kuid puitmajaliidu teatel on seal näha entusiasmi puidu kui ehitusmaterjali propageerimisel ning rahvusvahelise koostöö edendamisel.

Liidu sõnul on Prantsusmaal riiklikul tasandil puitmajade ehitamine olnud üks prioriteetidest juba ligi 10 aastat ning seejuures loodetakse teistele puitmaju soosivatele riikidele järele jõuda. Sellele aitavad kaasa riiklikud meetmed, uued keskkonna- ja energiatõhususe nõuded ning tõusev teadlikkus.Viimastel aastatel on allkirjastatud suur hulk projekte uute puidust kõrghoonete ehitamiseks.

Seejuures on Eesti puitmajatootjate peamised turud on endiselt Skandinaavia maad – Rootsi ja Norra, kuid viimaseid andmeid arvestades, on mõlema riigi krooni kurss langenud ning prognoositakse ka mahtude vähenemist Norra turul. Eurotsooni riikides valmistatud ettevõtete toodete hind kliendile on sellega märkimisväärselt tõusnud ning Eesti ettevõtjate konkurentsivõime võrreldes kohalike tootjatega vähenenud.