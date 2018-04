Maksuamet võtab sihikule firmad, kus makstakse palga asemel dividende

MTA soovib luua selgust, et kohelda ettevõtjaid maksukohustuse osas võrdselt ning hoida ära olukorrad, kus osanikud jätavad enda töise panuse eest töötasu või juhatuse liikme tasu maksmata ning võtavad töötasu asemel dividende.

Eelmise aasta andmeid vaadates leidis maksuamet 702 ettevõtet, kus töötasu ei saanud keegi, aga dividende maksti kokku 13 miljonit eurot ning ettevõtteid, kus juhatuse liikmed ja pereliikmetest töötajad said ainult miinimumpalka, oli 799 ning dividende maksti kokku 15 miljonit eurot, vahendab Äripäev.

Maksuamet soovib seetõttu alustada kõnelusi selliste ettevõtetega ja selgitada välja, kuidas on võimalik iga kuu käivet teha, kasumit teenida ja ka dividendi maksta nii, et töötajate panus põhimõtteliselt puudub, selgitas maksuameti maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruuli olukorda Äripäevale.

MTA maksude osakonna talitusejuhataja Tiina Normaku sõnul on tööjõumaksude tasumisega seotud probleemid nende fookuses. «Üks osa nendest on ka äriühingu osanike poolt endale töise panuse eest dividendide maksmine töötasu asemel. Et tagada ettevõtjate võrdne kohtlemine, on MTA jaoks oluline luua rohkem selgust ja anda omapoolseid juhiseid ka selles küsimuses,» ütles Normak.

Normaku sõnul on dividend igati seaduslik, kuid see ei tohi asendada töötasu. «Me ei anna ette ega fikseeri töötasu suurust, kuid rõhutame, et isik peaks saama turutingimustel töötasu, mitte tasustama tehtud tööd dividendina,» selgitas maksude osakonna talitusejuhataja.

Koostöös rahandusministeeriumi ja partneritega valminud juhend lähtub ringkonnakohtu antud suunistest. Kohtu hinnangul ei ole põhjendatud maksueeliste andmine ettevõtetele, kus osanikeks olevatele töötajatele makstakse palka summades, mis oluliselt jäävad alla sellise töö eest tööturul makstavale tasule.

MTA maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruuli sõnul soovib amet tuua senisesse olukorda muutust läbi ettevõtjatega suhtlemise ja nõustamise, sarnaselt töösuhte varjamise probleemiga tegelemisele. «Esmalt soovime kontakteeruda tegutsevate ettevõtete osanikest juhatuse liikmete või osanikust töötajatega, kellele kuuluv äriühing maksab regulaarselt dividende, kuid töötasu ei maksa või maksab miinimumi ulatuses. Oleme teadlikud, et paljud ettevõtjad võivad selliselt tegutseda teadmatusest ning seetõttu aitame neil maksuarvestuse õigeks saada või saame meie ettevõtjalt piisavad selgitused, miks antud juhul on selliselt toimetamine põhjendatud,» lisas Pruul, kelle sõnul on ameti jaoks peamine, et ettevõte muudaks edaspidi oma maksukäitumist.

«Meie eesmärk ei ole minna kontrollima minevikku, vaid tagada, et edaspidi lähtutaks töötasu, juhatuse liikme tasu ja dividendide maksustamisel nende tegelikust majanduslikust sisust,» märkis maksuauditi osakonna juhataja asetäitja.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on juhendi vajalikkusest räägitud juba pikalt ning tunneb head meelt, et nüüd on see lõpuks valmis. «Paljud esmapilgul lihtsad tunduvad asjad ei pruugi seda tegelikult olla. Seetõttu on tervitatav ka maksu- ja tolliameti lähenemine, kus inimestele antakse võimalus asja selgitada ja oma käitumist muuta, mitte ei hakata kohe karistama. Aga kui on vaja karistada, siis tuleb ka seda teha,» selgitas Palts.