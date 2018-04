Trump viis tehnoloogiasektori suurde langusesse

Eile oli Wall Streetil järjekordne suur kukkumine, kus languse eesotsas olid suured tehnoloogiaettevõtted, mis on saanud ühisnimetaja FAANG – Facebook (-2,75%), Amazon (-5,21%), Apple (0,66%), Netflix (-5,1%) ja Google’i emafirma Alphabet (-2,36%). Eile kaotasid need ettevõtted kokku 78,7 miljardit dollarit oma väärtusest ja alates 12. märtsist, mil peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks oli rekordtasemel, 397 miljardit dollarit, kirjutab The Wall Street Journal.