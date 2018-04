Läti ja Rootsi vaheline kaubavedu Tallinki laevadel kasvas üle poole võrra

AS Tallink Grupp avaldas täna oma 2018. majandusaasta esimese kvartali reisijate- ja kaubaveo statistika. Kuigi reisijate arv on võrreldes mullusega esimeses kvartalis langenud, kasvas kontserni poolt veetud reisijate sõidukite arv, mis esimeses kvartalis oli 222 370 sõidukit ehk 2,3 protsendi võrra rohkem kui mullu esimeses kvartalis.

«2018. aasta esimeses kvartalis kasvas reisijate arv pea kõigil meie liinidel, välja arvatud Soome-Rootsi liinidel, kus ühe laeva remondi- ja tehnilised tööd tähendasid seda, et ligi kümne nädala jooksul opereeris liinil tavapärase kahe kruiisilaeva asemel vaid üks. Seega ei ole selle liini reisijate arvu langus meie jaoks ootamatu,» kommenteeris esimese kvartali tulemusi AS Tallink Grupi finantsdirektor Veiko Haavapuu, lisades, et hoolimata üldisest poole protsendi suurusest reisijate arvu langusest, on positiivne, kuidas Eesti-Rootsi ning eriti Läti-Rootsi liinid arenevad reisijate osas jõudsalt.