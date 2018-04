Eesti Lennuakadeemia alustab arenduskoostööd maailmakuulsa lennukitootja Airbusiga

Uudne tagatiibade lahendus, mille on välja töötanud Eesti Lennuakadeemia teadus- ja arendusosakonna spetsialist Peep Lauk, on pälvinud ka lennukitootja Airbusi tähelepanu, eesotsas ettevõtte teadus- ja arendusosakonna peakonstruktori Daniel Reckzehiga. «Idee on uudne ja nutikas ning selle kinemaatilisel lahendusel on eelised võrreldes täna kasutusel olevate tagatiibade konstruktsioonidega,» kommenteeris Reckzeh.

Aerospace Engineeri üksuse insener Olivier Chabilan Airbusi Filtoni tehasest on toonud uue lahenduse peamiste eelistena välja selle lihtsama ehituse, kergema kaalu ning väiksema õhutakistuse. Chabilani sõnul on uuenenud tagatiivas vähem (kardaan) ajamivõlle ja reduktoreid, tänu millele on seadme töökindlus kõrgem. Ka mootorite hoolduskulud vähenevad, sest nad töötavad väiksema koormusega ja kuluvad sellevõrra vähem.

Tagatiibade uus lahendus SBS võimaldab seetõttu vähendada reisilennukite kütusekulu ning samuti keskkonna saastet. Peep Laugu sõnul on nutika lahenduse abil ka lennukite müratase väiksem, sest SBSi kasutamine võimaldab sama lennukaalu juures lennata 600-1000 m kõrgemal lennutasandil. Rahaliselt vähendab SBSi kasutamine näiteks Airbus A320 kulutusi kütusele kuni 437 000 eurot aastas lennuki kohta. Hiljuti edukalt katselennud läbinud Airbusi uue mudeli A321 neo LRi kasutamisel ulatub kütuse kokkuhoid lennuki kohta aga koguni ühe miljoni euroni aastas.