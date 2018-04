Eestlastele jagatakse tasuta krüptoraha

«Byteball on üks väheseid uuemaid krüptorahasi, mis töötab ilma plokiahelata,» kirjutas krüptoraha ekspert Asse Sauga Eesti krüptoraha liidu koduleheküljel , lisades, et uut krüptoraha luues tekib alati küsimus, kuidas see raha jõuaks võimalikult paljude kasutajateni, tagades hajutatud ja võrdse jagunemise avalikul turul.

«Plokiaheale puhul on selleks jaotamise viisiks just kaevandamine, mille käigus emiteeritakse uued ühikud krüptoraha kaevandajatele, kust kaudu nad siis avalikule turule jõuavad,» selgitas krüptoekspert.

Kuna Byteballil puudub kaevandamine, kasutatakse erinevaid muid viise raha turule laiale jaotamiseks, millest üks on Sauga sõnul tugevalt verifitseeritud e-maili aadressite kaudu raha turule jaotamine. «Kõigil eestlastel on võimalus olla siin eesotsas. Tänu meie ID-kaardi infrastruktuurile,» lausus Sauga, selgitades, et Eesti riigi poolt on ainsana maailmas väljastatud ametlikud unikaalsed e-maili aadressid (kujul eesnimi.perenimi@eesti.ee) kõigile ID-kaardi ja e-residendi kaardi omanikele.