«Aktuaalne kaamera»: ettevõtted jätavad firmaautodelt maksud massiliselt maksmata

Rahandusministeerium aga teatas Postimehele, et sellest aastast on ettevõtete autode pealt maksude tasumine oluliselt kasvanud – firmaautode erisoodustuse deklareerimine tõusis 80 protsenti. Kui varem deklareeris erisoodustust sõiduautodelt ligikaudu 5500 ettevõtjat ühes kuus, siis selle aasta kahe esimese kuuga on nende arv kasvanud kuus ligi 10 000-ni. Samuti on paranenud maksulaekumine erisoodustuselt rohkem kui miljoni euro ulatuses ühe kuu kohta, märkis ministeerium.