Akadeemik Soomere: Rukki kanalit peaks süvendama igal aastal

«Tagantjärgi tarkus on täppisteadus, aga oleksin soovitanud tellida natukene väiksemad laevad,» ütles Soomere Rahvusringhäälingu saates «Ringvaade» . «Nüüd ei jää muud üle, kui pea iga aasta peaks sealt käima süvendajaga üle.»

Akadeemik viitas, et tegu pole maailmas ainulaadse probleemiga, näiteks on sadamates küllaltki tavaline, et laevade vindid kuhjavad setteid ühest kohast teise ja kui kivid ühte kohta kokku satuvad, ongi ühel hetkel tulemuseks kõrgendik, kust laevad üle ei pääse.