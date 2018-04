Kütusemüüjad tõstsid bensiini hinna 1,35 euroni

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles ERRile, et hinnatõusu taga on maailmaturu hindade kasv. Ta märkis, et bensiin tõusis maailmaturul möödunud nädala neljapäeval kõrgemale kui 700 dollarit tonnist, päevane hüpe oli 20 dollarit tonni kohta.