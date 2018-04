Täna saadetakse kosmosejaama eestlaste loodud mõõtmisseade

Seade on algusest lõpuni arendatud ja valmistatud Eestis ning tegemist on esimese korraga, kus Eestis tehtud terviktehnoloogia leiab kasutust ISS-il, ütles seadme loonud Myoton AS-i juhatuse liige Aleko Peipsi BNS-ile.

Senini ei ole olnud sobiliku tehnoloogia puudumise tõttu võimalik kosmoses astronautide lihastoonust mõõta, rääkis Peipsi. Kaaluta olekus lihased atrofeeruvad ning nende objektiivne monitoorimine on tema sõnul olulise tähtsusega.

Myotoni seade on kohandatud ja valideeritud kasutamiseks ISS-il Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tellimusel, rääkis Peipsi. «Kosmosetehnoloogijaid arendatakse vastavalt NASA ja ESA standarditele, mis on väga ressursimahukas. Seda teevad tavaliselt spetsiaalselt selleks kvalifitseeritud ettevõtted. Meie puhul oli tegemist erandiga, kus aluseks võeti olemasolev seade, mille modifikatsioon ja testimised viidi läbi koostöös Saksa kosmoseettevõttega.»

Seade nimega MyotonPRO on oma olemuselt digitaalse palpeerimise seade. See on eeskätt mõeldud pindmiste skeletilihaste ja kõõluste tervisliku seisundi mõõtmiseks, kuid lisaks saab sellega mõõta näiteks ka naha elastsust, märkis Peipsi.