Ragn-Sellsi ja KIK-i 1,1-miljonise vaidluse kohtuotsus lükkus juulisse

«Täna seda otsust siiski ei tulnud. Kohus lükkas otsuse kuulutamise aja edasi ja kuna tegemist on mahuka kohtuasjaga, siis määrati uueks kuulutamise ajaks 16. juuli,» ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

2016. aasta augustis rahuldas ringkonnakohus osaliselt Ragn-Sells AS-i apellatsioonikaebuse vaidluses KIK-iga 1,1-miljonilise toetuse tagasimaksmisnõudes, tühistas varasema halduskohtu otsuse ja saatis asja halduskohtule uueks läbivaatamiseks.

Ringkonnakohus leidis, et halduskohtu otsus tuleb tühistada menetlusnormide rikkumise tõttu, ütles kohtu pressiesindaja Krista Tamm toona BNS-ile. Ringkonnakohtu hinnangul on halduskohtu otsus olulises osas põhjendamata, kuna kohus on jätnud käsitlemata tõendid, mille Ragn-Sells esitas kohtumenetluses oma väidete kinnitamiseks.

Arvamuse andmiseks menetlusse kaasatud keskkonnaameti seisukohti ja tõendeid on halduskohus oma otsuses deklareerinud üksnes üldsõnaliselt. Hindamata on jäänud ka mitmed olulised tõendid, samuti on rikutud menetlusnorme sellega, et on jäetud rahuldamata taotlus tunnistaja ülekuulamiseks ja jäetud tähelepanuta kaebaja taotlus struktuuritoetuste seaduse sätte kohaldamata jätmiseks vastuolu tõttu põhiseadusega.

2015. aasta 19. oktoobril tehtud otsuses leidis Tallinna halduskohus, et KIK-i poolt 8. septembril 2014. aastal esitatud nõue Ragn-Sells AS-ile eraldatud toetuse tagasisaamiseks on õiguspärane. Ragn-Sells AS-i kaebus jäi täielikult rahuldamata.

2010. aastal sai Ragn-Sells KIK-ilt 1,1 miljonit eurot, millega toetati jäätmekäitluskeskuse ehitust, kus plaaniti toota biojäätmetest mulda ja täitepinnast. Biojäätmete põletamise riigidotatsioonide tõttu vähenesid olulisel määral liigiti kogutud biojäätmete mahud, mis on peamiseks tooraineks Ragn-Sellsi jäätmekäitluskeskusele.