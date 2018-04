Lexuse Eesti edasimüüja käive kahanes üle kolme protsendi

Unelmauto AS asutati 2006. aastal Amserv Grupi AS ja Elke Grupi AS ühisettevõttena ning nimetatud ettevõtted on aktsiaseltsi omanikeks võrdsete osadena. Ettevõtte põhitegevuseks on Lexuse uute ja kasutatud sõidukite müük ning nimetatud margi hooldus- ja remonditööd. Unelmauto AS on Eestis ainus volitatud Lexuse edasimüüja