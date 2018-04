Taxify plahvatusohtlikest gaasiseadmetest: meie reisijate turvalisust see ei mõjuta

«Taxify jaoks on autode turvalisus ja korrashoid väga oluline - autosid hooldatakse iga 3-4 kuu tagant,» lisas ta. Seejuures loodab ettevõte riigipoolset tegutsemist suunal, mis viiks ülevaatuspunktid vastavusse Euroopa Liidu direktiivis nõutuga.

Eesti päritolu transpordiplatvorm Taxify teatas möödunud aasta novembris, et rendib liituvatele juhtidele välja 100 CNG ehk looduslikul suruõhu gaasil põhinevat autot. Neist 50 Volkswagen Golf Variant CNG ning 50 Škoda Octavia Wagon CNG mudelit.

Volkswageni grupi CNG autode müük Eestis on peatatud, kuna tehas on peatanud nendesse riikidesse sõidukite tarnimise, kus ülevaatuspunktides puudub piisav võimekus teha nõuetele vastavat gaasiballoonide kontrolli.

Lätis ja Leedus Audi ning kogu Baltikumis Volkswageni edasimüügiga tegelev Møller Baltic Import (MBI) teatas neljapäeval BNS-ile, et on kogu Baltikumis peatanud CNG sõiduautode müügi, sest siinsed autode ülevaatuspunktid ei ole tehniliselt valmis direktiivi ECE-R 110 sätestatud nõuetele vastavaks gaasiballoonide kontrolliks.

2013. aastal asutatud Taxify on Euroopa sõidujagamisplatvorm. Ettevõttel on rohkem kui 5 miljonit klienti enam kui 20 riigis üle maailma. Taxify on oma juhtidele rentinud 100 CNG autot.