USA suurlinnad võistlevad üksteise võidu Amazoni tähelepanu nimel

Kahtlemata on selleks ka põhjust, sest tehnoloogiahiiu enda kinnitusel tooks nende uus peakorter välja valitud linna järgmise kahe aastakümne jooksul juurde 50 000 töökohta ja enam kui viie miljardi dollari väärtuses investeeringuid, vahendab Wall Street Journal (WSJ).

Amazoni juhid on ilma suuremat kära jõudnud ära käia vähemalt pooles asukohtadest, kes on jõudnud 20 finalistist koosnevasse nimekirja, rääkisid WSJ-le sellega lähedalt kursis olevad allikad. Viimaste nädalate külastuste jooksul on jõutud ära käia Dallases, Chicagos, Indianapolises ja ka Washingtonis.

Kuigi Amazon ei ole avalikult välja öelnud, mida täpselt ta oma uue peakorteri asukohalt ootab, siis linnasid külastades on soovitud külastada saada ülevaadet sealsetest haridusasutustest, personalivärbamise võimalustest. Ka on külastatud reaalseid asukohti, mis on parasjagu arendamisel. Küll aga peavad kõigi linnade külastused mahtuma kahe päeva sisse.

Kuna juhiseid on vähe, siis püüavad kõik finalistid seniste Amazoni äripraktikate põhjal mõelda välja võimalikult ideaalse päevakava, mis aitaks neil oma linna kõige paremast küljest tehnoloogiahiiule näidata.

Amazon ise, kes plaanib võitja välja kuulutada selle aasta teises plaanis, on palunud linnadel need külaskäigud võimalikud salajas hoida. Samas linnaametnikud püüavad igasuguste trikkidega näidata oma konkurentidele, et ka nemad osalevad võitluses Amazoni tähelepanu pärast.

Nii võtavad linnad appi oma kõige uhkemad hotellid, õhtusöögid osariigi kuberneri juures, sõidud eralennukitega ja väikesed kingitused. Üle selle võib aga asi juba üle piiri minna, mistõttu on külaskäikudele kaasatud ka ülikoolide töötajaid, kohalikke noori ja töötavaid professionaale, kes keskenduvad oma lugudes piirkonna majanduseelistele ning talendile.

Pingutust nõuab ka asjaolu, et seni on Amazoni juhid öelnud, et tegelikult ei ole Ameerikas ühtegi linna, mis täielikult nende vajadustele vastaks. Küll aga ei taha tehnoloogiahiid mitte mingisuguseid kompromisse tulevase asukoha osas tegema hakata.