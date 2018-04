Brandenburgis asuv Troopiliste Saarte Kuurort kuulub Krishnani ja tema äripartneri Colin Au investeerimispangale, kus Krisnanil on enamusosalus ja mis on nüüd asunud kinnisvarale uusi omanikke otsima. Väidetavalt on kuurordisse loodud maailma suurim siseruumides asuv troopiline vihmamets. Tehinguga kursis olevate allikate sõnul võib selle maksumus küündida 300 miljoni euroni.