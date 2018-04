Palganurin McDonald'sis: meie palgad on tagasi miinimumpalga tasemel

Kolm aastat pärast seda, kui kiirtoiduhiid lubas, et maksab kõigile ettevõtte otsealluvuses töötavatele USA restoranide töötajatele kohalikust miinimumpalgast vähemalt dollari võrra kõrgemat tunnitasu, kurdavad töötajad, et ettevõte ei suuda enam antud lubadusest kinni pidada, vahendab Bloomberg.

Ajaloolise sammu astus kiirtoidugigant 2015. aasta aprillis, kui lubas, et muudab ligi 1500 ettevõtte otsealluvuses asuva kiirtoidurestorani töötajate palgatingimusi. «Motiveeritud töötajad tähendavad ka paremat klienditeenindust, seega usume, et sellest sammust ei võida mitte üksnes meie töötajad, vaid see suurendab ka klientide rahulolu McDonalds'i restoranidega,» põhjendas ettevõtte tegevjuht Steve Easterbrook toona otsust.

Nii tõstiski ettevõte 2015. aasta 1. juulist kõikides McDonalds'i otsealluvuses olevate USA restoranide töötajate tunnitasu nii, et see oleks vähemalt dollari võrra kõrgem hetkel kehtivast miinimumtasust. Nüüd, kui töötajad kurdavad, et ettevõte ei ole toonasest lubadusest kinni suutnud pidada, sest töötasud on taas langenud alla lubatud töötasu piiri, väidab ettevõtte juht, et tegemist oligi vaid ühekordse palgatõusuga.

Näiteks McDonalds'i Chicago restorani töötaja Kayla Kuperi sõnul oli tema tunnitasu 2015. aastal 11 dollarit, mis oli ühe dollari võrra kõrgem toona piirkonnas kehtinud miinimumpalgast. Kuigi Chicagos on miinimumpalk tõusnud 11 dollari peale, on Kuperi palk tõusnud vaid 11,4 dollarini tunnis, jäädes korralikult 2015. aasta palgalubadusele alla.

Californias Milpitase linnas tõusis selle aasta jaanuarist miinimumpalk 12 dollarini tunnis, samas kui veel veebruaris maksti McDonald'si töötajatele 12,35 ja 12,45 dollarit tunnis. Kuigi Los Angeleses tõusis miinimumpalk juba mullu juulis 12 dollarini, maksab kiirtoidugigant oma restoranitöötajatele 12,69 dollarit või isegi vähem tunni eest.

Rahvusvaheline teenindajate ametiühing, kes võitleb selle eest, et klienditeenindajate tunnipalk tõuseks 15 dollarini tunnis, on veendunud, et McDonald'si 2015. aasta palgatõus oli puhas reklaamitrikk. Küll aga on kiirtoiduketi töötajad veendunud, et selliste trikkidega ettevõte pigem kaotab, kui võidab töötajaid juurde.