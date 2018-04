Märts oli Läti pankades hoiuste sulamise kuu

Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon FKTK teatas, et pärast mahu vähenemist on hoiuste kogumaht Läti pankades 18,176 miljardit eurot, vahendab Äripäev Läti majanduslehte. Kõige järsem hoiuste väljavool registreeriti komisjoni teatel 1. märtsil, mil see oli 210,642 miljonit eurot, järgnesid 2. märts 179 miljoni ning 20. märts 139 miljoni euroga.