Analüütik: märts oli ajalehtede reklaamiturul kehv

«Üldine pilt on niisugune, et kehv reklaamikuu, mida ma ka veebruaris ära märkisin,» ütles Leito BNS-ile. Võrreldes 2017. aasta märtsiga vähenes viie juhtiva lehe reklaamimaht 11 külge ehk 1 protsendi võrra, moodustades 1036 külge. Reklaamikäive vähenes 45 000 eurot ehk 3 protsenti moodustades 1,5 miljonit eurot.

«Paari protsendi võrra oli käive väiksem seetõttu, et Ekspress ilmus märtsis neli numbrit, mullu viis,» märkis Leito. Lehtede veebireklaami käive vähenes kaks protsenti, veebireklaamifirmade käive suurenes vaid protsent. «Üllatus on veebireklaami kasvu peatumine, mida mõjutas hilise kevade tõttu hilinenud kevadkampaaniad, mis on lükkunud aprilli-maisse,» märkis Leito.