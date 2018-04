Araabia Ühendemiraatides tegutseva Nortali juht Priit Alamäe suhtus Dubai Expolt kõrvale jäämisesse kriitiliselt. «Fakt on see, et nii meie kui ka teiste seal regioonis tegutsevate Eesti ettevõtete äri pikaajalisele edule see otsus kindlasti positiivselt ei mõju, sest seal võetakse EXPO-l osalemist või mitteosalemist suhteliselt isiklikult,» lausus Alamäe.