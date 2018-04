Ettevõtlikud naised küsivad: miks on Eesti naise euro väärt vaid 75 senti?

Võrdse palga päeval suunab EENA tööandjaid pöörama senisest enam tähelepanu nais- ja meestöötajate võrdse ja võrdväärse töö võrdsele tasustamisele, et aidata seeläbi kaasa soolise palgalõhe vähenemisele Eestis. «Töötajaile võrdse palga maksmine on konkurentsieelis ning suurendab inimeste lojaalsust ja rahulolu,» sõnab EENA liige Lilian Promet.

Mitmed rahvusvahelised suurfirmad on viimasel ajal uhkusega välja öelnud, et nad on palgalõhe oma ettevõtetes seljatanud. EENA ootab põnevusega, milline ettevõte on Eestis esimene, kes teatab, et maksab oma töötajatele võrdset palka.