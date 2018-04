Uuring: töötajate värbamine muutub peagi veel keerulisemaks

Lisaks selgus uuringust, et iga teine tööandja on tõstnud töötajate hoidmise nimel põhipalkasid (57 protsenti) ning võtnud tööle vähese ettevalmistusega töötajaid ja ise nad välja koolitanud (57 protsenti). Töötajaid üleostnud ehk teises organisatsioonis töötavatele inimestele otse tööpakkumisi teinud oli viiendik (19 protsenti) küsitlusele vastanud tööandjatest.

«Tööandjate aktiivsus tööturul on suur ja konkurents vajalike töötajate pärast tihe. Koos palgatasemetega kasvab ka töötajate lojaalsus, mida toetab tööandjate soov hoida olemasolevaid töötajaid. Seepärast nõuab uue töötaja värbamine järjest enam müügitöö oskusi ning kõigi töötajate kaasamist värbamistegevustesse,» märkis Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Seda, et kandideerimiste arv on kerkinud rekordkõrgele tasemel, kinnitas ka Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. «Iga päev otsivad paljud töötajad endale uut töökohta ja soovivad leida paremat tööandjat. Kahjuks ei kattu aga tihti tööandjate ootused ning tööotsijate oskused ja teadmised, mis on murekohaks nii Eestis kui ka maailmas üldiselt,» rääkis ta.