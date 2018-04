Eesti Gaasi tütarfirma hakkab ehitama Balticconnectori Eesti osa

Lepingu järgselt peavad Kiili-Paldiski 55 km pikkuse trassi projekteerimis- ja ehitustööd valmis olema pooleteise aastaga, ehitustööde maksumus on veidi üle 43,4 miljoni euro, millele lisandub käibemaks.

«Meie jaoks on tegemist mahuka, mitmekesise ja vastutusrikka tööga, aga samas tunnustusega, et saame panustada lähiaja suurimasse gaasiprojekti,» sõnas Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot. Tema kinnitusel on Eesti Gaasil tööde teostamiseks ja ajagraafikus püsimiseks olemas turu parim võimekus ja kompetents.