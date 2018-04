Järgmine jaekett avalikustas oma palganumbrid ja räägib tähelepanuväärsest palgatõusust

19 piirkondlikust ühistust ja keskühistust koosneval Coop Eestil on juba aastaid ette näidata üle kümneprotsendine palgakasv igal aastal, mis ületab Eesti keskmist palgakasvu viiendiku võrra, ütles ettevõte pressiteate vahendusel.

Postimees on viimastel kuudel korduvalt jaekettide töötajate palkadest kirjutanud. Esimene kord oli jaanuari lõpus , kui Eesti suurimate jaekettide tööjõukulude võrdlusest puudusid vaid Coop Eesti palganumbrid, kuna avalikes andmebaasides neid konsolideeritud kujul ei ole.

Toonasest võrdlusest tuli välja, et kui vaadata jaekettide keskmisi tööjõukulusid, siis 2016. aasta majandusaasta aruannete põhjal jagunesid kolm kõrgeima palgatasemega jaeketti järgmiselt.

Juhtis OG Elektra (tegutseb Grossi Toidukaupade nime all), kus keskmine brutotöötasu oli 917,40 eurot, teisel kohal oli Prisma Peremarket, kus keskmine brutotöötasu oli 911,26 eurot ning Rimi platseerus 811,42-eurose keskmise brutotasuga kolmandal kohal.

Prisma Peremarketis jäi müüja palk mullu samasse suurusjärku. «Müüja-kassiiri brutotöötasu kuus on keskmiselt 580–710 eurot, millele lisanduvad ka ettevõttes määratud lisatasud,» tõi Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots välja.

See tähendab, et madalama taseme kassapidaja sai 2017. aastal Prismas kätte vähemalt 480 eurot, sel aastal seoses tulumaksureformiga aga 550 eurot ning kõrgema tasemega kassapidaja sai mullu kätte vähemalt 584 eurot, sel aastal aga 648 eurot.

Loost tuli välja, et Rimi teenindajad, kes olid ära teinud teise ja kolmanda kutsetaseme, saavad igakuiselt kätte 600-700 euro vahel. Samas rääkis üks hiljuti alustanud teenindaja, kes pole tasemeid teinud, et tema igakuiselt kättesaadav summa jääb 550-560 euro vahele.

«Meie 19 ühistus on palgapoliitika küll erinev, kuid põhimõtted samad. Piirkonniti ja ühistute kaupa võivad palgad erineda, kuid püüame need hoida alati konkurentidega võrreldes paremal tasemel,» ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse liige Janek Lepp.

Tema sõnul tasus Coop selle juures ainuüksi eelmisel aastal ligi 27 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega riigisektori kõrval üks suurimaid tööjõumaksude maksjaid Eestis. Lepa sõnul peab palk olema piisav, et inimene saaks tagada oma igapäevaseks eluks vajalikud vahendid, kuid oluline on silmas pidada ka töökeskkonda.

«Tähtis ei ole ainult see, et kõht oleks täis, vaid ka töökeskkond peab inimese jaoks olema meeldiv ja töövahendid kaasaegsed,» märkis Lepp. Ühtlasi rõhutas ta, et värske CV-Online'i uuringu kohaselt jõudis Coop Eesti kümne parima tööandja hulka.