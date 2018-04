Simson: jääolud pole võimaldanud Rukki kanali süvendamistöid ette võtta

Majandusminister kinnitas, et 2018. aasta riigieelarves on Rukki kanali süvendustöödeks raha olemas ning tööd algavad eeldatavasti suve teises pooles, sest tema sõnul ei ole neid töid varem võimalik teostada.

«Veeteede amet peale kõigi lubade saamist süvendustööd ka teostab ja minister lähtub sellistel spetsiifilistel töödel spetsialistide nõuannetest, mis tugineb sellele, et süvendustöid jääoludes teha ei ole mõistlik,» selgitas Simson.

Simson on tema vastu algatatud petitsiooni valguses öelnud, et näpuga tuleks näidata hoopis endise reformierakondlasest majandusministri Kristen Michali peale.

«Aastal 2016 otsustas Kristen Michal süvendamistöödest loobuda ja selle asemel tegi väikesemahulise töö - see oli umbes 40 000 eurot, millega põhimõtteliselt riisuti kanali põhi üle ja tõsteti välja mõned suuremad kivid,» rääkis Simson ning lisas, et praeguse valitsuse planeeritavad süvendustööd on sellest umbes kümme korda kallimad.