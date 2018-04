Baikal ainult venelastele: turismifirmad ei taha hiinlasi

Samal ajal on korraldatud turistide rahvuspõhine uuring, mille tulemused selguvad lähiajal, et selgitada eri rahvuste poolt Baikalile tekitatavat koormust. Sellise uuringu tulemuste põhjal tahetakse hakata eri trahvusest inimeste ligipääsu sellele suurepärasele järvele piirama ja normeerima, mõned piirkonnad aga soovitakse välismaalastele suveperioodiks täiesti sulgeda.

Baikali külastamine on hiinlaste seas kujunenud Moskva ja Peterburi järel kolmandaks suureks huviväärsuseks. Venelased aga on veendunud, et just hiinlastest külastajad viivad selle unikaalse piirkonna looduse hukatusse.