Miljon miljardi vastu: Tehnopol lõi hiinlastele ukse lahti

„Näeme igapäevaselt erinevate Aasia riikide järjest kasvavat huvi Eesti IT sektori ja siinse innovaatilise ettevõtluse vastu. Samas on näiteks Hiina ja Eesti suuruse vahe rohkem kui 200kordne ning ekspordipotentsiaal kõneleb enda eest ise. Vaieldamatult on Hiina meie ettevõtte jaoks väga huvipakkuv, kuid täna napib edukalt sinna turule sisenemiseks teadmisi ja kontakte. Et parandada suhtlust kahe riigi ettevõtluse toetusorganisatsioonide vahel, allkirjastasime täna Pekingi piirkonna Haidiani Teaduspargiga ühiste kavatsuste protokolli,“ ütles Tehnopoli juhataja Jaak Raie.