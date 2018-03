Volkswagen peatas plahvatusohu tõttu CNG autode tarne Eestisse

"Volkswageni grupis on olnud klientidel mõningad intsidendid CNG autodega. Seadmed on plahvatanud ning juurdlus on näidanud, et tegemist on olnud korrosiooniga ehk roostetanud õhukeseks ja seejärel lennanud õhku. Selle järel tegi tehas kontrollaktsiooni, et teha kindlaks millistes riikides, kuhu vastavat toodangut tarnitakse, on olemas võimekus selliseid vigu ennetada ja kontrollida," ütles Sillat BNS-ile.

"Ma olen aru saanud, et erilist ettehoiatamist sellele ei olnud ja tehas andis teada, et nüüd on niimoodi, et enam teile ei tarni. Volkswagen Audi grupp, Volkswagen ja Škoda – need on praktilised ainsad, kes täna CNG autosid Eestis müüvad. Neile on see kahtlemata ebameeldiv," lisas ta.

Sillati sõnul ei pea CNG autode omanikud aga väga mures olema, sest kogu maailmas on sõidukitega juhtunud vaid paar intsidenti. "CNG autodega tulevad tihtipeale sellised asjad esile, kui tuleb esimene lugu. Esimene lugu ei pruugi aga olla kuidagi kinni auto kvaliteediga– võib-olla on omanik kehvasti autoga ümber käinud, võib-olla on auto sattunud eelnevalt avariisse ning taastumine on olnud ebakvaliteetne, mille tagajärjel on sellistes kohtades korrosioon vohama, kus ta tegelikult normaalselt on värvikihi all ja niiskus ligi ei saa," märkis ta.

"Pigem on siin omanikel oluline vaadata oma autode peale – kui uuena on ostetud, ajalugu on teada ja avariisi pole olnud, siis pole otseselt muretsemiseks põhjust, neid juhuseid on kindlasti üle maailma vaid mõned olnud. CNG autosid pole müüdud palju, kuid arusaadavalt peavad tehased reageerima," lisas ta. "Reaktsioon oligi see, et meil asuvad esindused ja müügipunktid ei saa müüa. Ilmselt see küsimus laheneb, täna on küsimus, kes teeb investeeringu ja hakkab neid asju kontrollima, sest seal on mingisugune tehniline investeering vaja teha, kuid neid autosid on vähe."

AMTEL-i tegevjuhi sõnul suure tõenäosusega antud probleem CNG ühistranspordisõidukeid nii tugeval määral ei puuduta, kuna neil on niigi tugev kontroll. "Bussidel on samamoodi neid seadmeid vaja kontrollida, ilmselt tuleb eeldada, et ühistranspordi ettevõtetel on korralikum järelevalve kui omanikul, kes ei tea auto tausta. Kui bussiettevõte ostab uued bussid siis ta teeb järelevalvet kogu aeg, jälgib, et roostet ei teki. Võib-olla on seal see probleem natuke pehmem, kuid see ei tähenda seda, et ilma kontrollsüsteemita ollakse valmis tarnima," sõnas ta.

Lätis ja Leedus Audi ning kogu Baltikumis Volkswageni edasimüügiga tegelev Møller Baltic Import (MBI) teatas neljapäeval BNS-ile, et on kogu Baltikumis peatanud CNG sõiduautode müügi, sest siinsed autode ülevaatuspunktid ei ole tehniliselt valmis direktiivi ECE-R 110 sätestatud nõuetele vastavaks gaasiballoonide kontrolliks.

Amserv Grupp, mis müüb mõningaid Opeli sõidumarki CNG sõidukeid, jätkab nende müüki. "Opeli maaletooja Baltikumis, Opel Southeast Europe LLC on edasimüüjaid teavitanud, et hetkeinfo kohaselt Opeli CNG sõidukite müük Baltikumis jätkub piiranguteta," ütles Amserv Grupi AS turundusjuht Elis Odar BNS-ile.

Amserv Grupi AS järelteeninduse juhi Ahti Aasala sõnul peab ülevaatuspunktide tehniline kontroll tomimuma vastavalt tootjapoolsetele juhistele. "Selge on, et kontroll peab toimuma vastavalt autotootjate poolt ettenähtud juhistele, et oleks tagatud sõidukite ohutus.Mis puudutab tehnoülevaatuspunktide poolt CNG toitesüsteemi kontrolli, siis täna ei ole seda veel maanteeameti poolt reguleeritud, kas kontrolli võiksid läbi viia tehnoülevaatuspunktid, konkreetsed margiesindused või mõni gaasiseadmete kontrollile spetsialiseerunud ettevõte. Täna võib öelda, et ülevaatajad ei ole informeeritud erinevate autotootjate CNG-süsteemide kontrollimise nõuetest." märkis ta.