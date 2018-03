Ühistupanga järeltulija ostis osaluse Coop Pangas

Coop Panga finantsinvestor Inbank AS müüs 10 protsendilise osaluse, millest pool läks Eesti Ühistukapitalile ja teine pool juba panga praeguste aktsionäride kätte, teatas Inbank börsile.

Ta ütles, et Coop Pank on hästi käivitunud ja juhitud ning Inbanki roll panga arengus on ajas vähenev. Tehingust saadava kapitali investeerib Inbanki rahvusvahelisse kasvu nii Poolas kui ka uutel turgudel.