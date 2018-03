Jalgpalli MMi kihlveod kallinevad Venemaal

Maksu tõstmise algatanud valitsuspartei Jeduinaja Rossia ridadesse kuuluv rahvasaadik Aleksandr Teterdinko märkis, et maksu tuleb tõsta just jalgpalli 2018. aasta maailmameistrivõistuste eel. „Me seisama maailmameistrivõistlusete lävel ja oleme üks Venemaa Föderatsiooni subjektidest, kus mängud toimuvad. Viimastel kuudel me näeme, et linnas on suurenenud totalisaatorite ja kihlveokontorite müügipunktide arv. Praegu on just paras aeg uute maksude kehtestamiseks,“ ütles Teterdinko.