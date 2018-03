Uus ajastu Eesti teedel algas: autod hakkavad ise abi kutsuma

«Võimekus eCalli kõnede vastuvõtmiseks on häirekeskusel olemas alates sügisest,» rääkis häirekeskuse koostöö ja planeerimise talituse juhataja Kaili Tamm.

Märtsi alguses sai häirekeskus esimese ja seni ainsa täielike andmetega eCall kõne Volkswageni maasturilt, mis oli registreeritud Vene Föderatsioonis. Sõiduk sattus Võrumaal u kahe kilomeetri kaugusel Luhamaa piiripunktist hädaolukorda 2. märtsi öösel kella kolme paiku, kui autol lõppes kütus ja autos olnutel polnud võimalik oma telefone kasutada.

«Väljas olid üsna krõbedad külmakraadid, mistõttu tegid võõras riigis hättasattunud inimesed eCall kõne,» rääkis Tamm. Häirekeskus edastas saadud abiteate ja hädasolijate asukoha politseile, kes neile appi läks.

Mis on eCall Õnnetuse korral saadab süsteem õnnetusega seotud teavet automaatselt hädaabinumbrile 112. Teavet edastatakse Bluetoothi ühenduvusega mobiiltelefoni või SIM-kaadiga varustatud seadme abil. Teave hõlmab GPS-koordinaate, õnnetuse kellaaega, reisijate arvu ja sõiduki registreerimisnumbrit.

Süsteemi käivitamisel on ootamatu takistus

Tamme sõnul peaksid automaatse hädaabi kutsumise süsteemi täielikuks rakendumiseks Eesti teedele jõudma sõidukid, millel on kehtestatud standardile vastavad eCall seadmed. Eesti teedel on küll juba mõned sõidukid eCalli lahendusega, kuid Tamme sõnul ei pruugi varasemalt paigaldatud seadmed ei pruugi kehtestatud standarditele vastata.

«Siin mängibki rolli fakt, et täielikult nõuetele vastavaid seadmeid on autotootjatel kohustus paigaldada 2018. aastal valmistatud uutele automudelitele, mis müüakse alates 31. märtsist 2018. Tagasiulatuvalt see kohustus nõuetele vastamiseks puudub, aga osadel sõidukite eCall seadmed võivad nõuetele vastata ka täna,» selgitas häirekeskuse esindaja.

Kõik lahendused ei toimi

Häirekeskus on läbi viinud teste erinevate sõidukitootjatega. «Nende seas on olnud nii õnnestunud teste kui ka neid, mille puhul on esinenud puudujääke,» tunnistas Tamm. Kõikide testimiste tulemused on edastatud autotootjatele. «Testimiste eesmärk ongi võimalike kitsaskohtade tuvastamine ja nende hilisem lahendamine. Seega meie hinnangul on probleemide kõrvaldamine loomulikuks eelduseks sellele, et süsteem saaks täielikult rakenduda,» lisas häirekeskuse talituse juhataja.

Hädakõned ei liigu õigesti

Volvo ostjatel on juba mõnda aega olnud võimalus lasta oma sõidukile lisavarustusena paigaldada Volvo On Call lahendus, rääkis Info Auto turundusjuhi Tiit Lillipuu. Ta lisas, et Volvo On Call ei ole reaalsuses rakendunud, sest süsteem Eestis veel ei tööta veel.

Lillipuu sõnul vastab Volvo On Call lahendus euroliidus nõutud eCalli standarditele, kuid Volvo eesti on olnud mõningaid neist mitte tulenevaid viperusi süsteemi käivitamisega Eestis. «Meie (Volvo On Call –toim) 112 kõne ei suundu Eestis, Lätis, Leedus ja ka Soomes hetkel võrkude vahel õigesti,» selgitas ta. Lillipuu rõhutas, et probleemi kõrvaldamisega tegeldakse.

Vanu autosid ringi ei ehitata

Lillipuu sõnul ei pea Volvo omanikud, kelle sõidukites on Volvo On Call lahendus, hakkama seda ringi vahetama, sest automaatne abikutsumissüsteem on nõutud alates 2018. kevadest toodetavatel autodel ehk uutel mudelitel.

«Sellepärast ei hakata kõiki «vanu» autosid ümber ehitama, ei tee seda Volvo ega ka ükski teine autotootja,» sõnas ta. Info-Autost ostetud uutele Volvodele, mis on tulevikku silmas pidades varustatud Volvo on Call-funktsiooniga, aktiveeritakse funktsioon kliendi jaoks tasuta ja seda saab kasutada niipea, kui see Eestis normaalselt tööle saab.

2019. mudeliaasta Volvo sõiduautodel on see lahendus kõigil tehase tehasest standardvarustusena peal.