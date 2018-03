Olympic OEG ülevõtjatel on soovitud aktsiad käes

Selleks moodustas fond kohaliku äriühingu Odyssey Europe, kes on juba sõlminud eelneva kokkuleppe Olympicu asutajate Armin Karu ja Jaan Korpusoviga neile kuuluvate aktsiate ostuks. Odyssey Europe on juba sõlminud ka lepingu Olympic EG-ga, milles on muuhulgas käsitletud Olympicu aktsiate noteerimise lõpetamise Tallinna börsil eeldusel, et Olympicu aktsiate üldkoosolek võtab vastu sellise otsuse. Otsuse vastuvõtuks on vaja lihthäälteenamust ehk 51 protsenti aktsionäride häältest.

Seejärel kavatseb Odyssey Europe ühineda Olympic EG-ga, eeldusel, et Olympicu aktsionärid kiidab selle otsuse kahe kolmandiku häälteenamusega heaks. Karul ja Korpusovil on kahepeale kokku 64 protsenti Olympicu aktsiates, mis tähendab, et viimase otsuse jaoks oli neil vaja veel kaks protsenti Olympicu aktsiatest.

Nüüd paistab, et vajalikud hääled on koos. Olympic EG aktsiaraamatu andmetel kuulub Odysseus Europele 2,9 miljonit Olympic EG aktsiat ehk 1,9 protsenti aktsiakapitalist. Lisaks on LHV Panga kontol 1,6 miljonit Olympicu aktsiat, mis moodustab 1,06 protsenti kasiinokompanii aktsiatest.