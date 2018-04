Uskumatu edu: vürtsikad Cheetosed leiutanud koristaja tõusis ettevõtte tippu

«Mul on doktorikraad vaesuses, näljas ja sihikindluses,» lausus koristajast leiutaja Richard Montañez Washington Postile . «Ja ma usun, et kui sa oled neid kolme asja omal nahal kogenud, siis sinus peitub palju tarkust. Vaesusest tekib innovatsioon,» sõnas Montañez, kes on enda sõnul uuendusmeelne olnud juba algkoolist saati.

«Sellel hetkel ma mõistsin, kuidas teistsuguseks olemises on midagi erilist, et sellel on põhjus, miks me kõik ei mahu ühtedesse raamidesse,» kirjutas mees oma eluloo raamatus.