Tesla aktsiad ja võlakirjad suures languses

Tesla aktsia hind kukkus eile 7,7 protsenti 257,78 dollarini, mis oli jätkuks väärtpaberi teisipäevasele hinnalangusele. Nädala algusest on Tesla aktsia kaotanud 15 protsenti oma väärtusest, selle kuuga on väärtus langenud veerandi võrra.

Teslat on sel nädalal tabanud mitu negatiivset uudist järjest. Eile tuli neid lausa kaks. Esiteks, reitinguagentuur Moody’s alandas Tesla krediidireitingu tasemele B3 võrrelduna varasema B2ga. Mõlemad reitingud on tugevalt spekulatiivsed rämpsvõlakirjareitingud. Agentuur viitas probleemidele Model 3 tootmise produktiivsusel ning väga suurele negatiivsele rahavoole. Augustis emiteeris Tesla 1,8 miljardi dollari väärtuses tagastamata rämpsvõlakirju intressimääraga 5,8 protsenti.

Selle aasta novembris saabub Teslale 230 miljoni dollari väärtuses vahetusvõlakirjade lunastamistähtaeg, ja 2019. aasta märtsis lunastamistähtaeg 920 miljoni dollari väärtuses võlakirjadele. See tähendab, et elujäämiseks on Teslal vaja suurt lühiajalist kapitalisüsti, sest rahavood on suures miinuses.