Mööblifirma pudeneb Tallinna börsil

Põhinimekirjas noteeritud olemise üks tingimusi on, et ettevõtte turuväärtus peab olema vähemalt 4 miljonit eurot. Skano turuväärtus jääb aga alla selle.

Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon vaatas läbi Skano esitatud taotluse aktsiate noteerimiseks lisanimekirjas ning otsustas, et kuna aktsionäridele sellest tulenevalt kahju ei teki, antakse roheline tuli, teatas börs.

Skano aktsiad on börsi lisanimekirjas kaubeldavad alates 3. aprillist.

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Ettevõttes töötab septembri lõpu seisuga 226 inimest. Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal ning Baltikum