Erametsaliit: roheaktivism ja omandivaenulikkus liidab metsaomanikke

Eesti Erametsaliit on viimaste kuude jooksul juurde saanud üle tuhande liikme, mida on tavapärasest (500 liiget aastas kokku) mitu korda rohkem. Kui aasta alguses liitus Eesti üks vanimaid metsaühistuid Rakvere metsaühistu, siis nüüd on liitujaks üks nooremaid – Vooremaa Metsaühistu.

Erametsaliidu esimees Mikk Link ütles, et metsaomanike ühenduste praegune aktiivne koondumine esindusorganisatsiooni on märk omandivaenulikest ja populistlikest tendentsidest meie ühiskonnas – üksi ollakse kaitsetumad.

Tema sõnul näeme me kahjuks ka igapäevapoliitikas, et järjest enam kasutatakse äärmuslikke loosungeid ning omandiõigust jalge alla trampivat tooni. «Meie kellegi huvi pole lasta end viia olukorda, kus populistid hakkavad dikteerima, mida metsaomanik metsas teha võib,» põhjendas ta koondumist.

Vooremaa Metsaühistu juhatuse esimees Harry Pütsepp lisas, et metsaspetsialisti ja piirkondliku ühistu esindajana on tal valus lugeda poliitikute seisukohti, et veelgi enam tuleb metsaomaniku tegevust piirata. «Hirmud täiendavatest piirangutest panevad metsaomanikke oma metsi pigem müüma kui ise majandama,» märkis ta.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaühistud. Erametsaliidu eesmärk on kaitsta ja esindada metsaomanike huve.