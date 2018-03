Noorte suvine töötamine kärbib vanemate tulusid

See tähendab, et kui peres on vähemalt kaks last ja pere teine – ja ka kolmas, neljas, viies jne – alaealine saab mingit tulu, teenib näiteks koolivaheajal raha, arvab riik selle summa maha lapsevanema täiendavast tulumaksuvabastusest, mis on ette nähtud peredele alates teisest lapsest. Seetõttu ei lisandu lapse teenitud raha lihtsalt boonusena pere tavapärasesse eelarvesse, vaid lapse teenistus arvestatakse maha vanema tulust.