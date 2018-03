Soome autojuhtide tähelepanu hajutavad rooli taga WhatsApp ja Tinder

Tuomo Kujala ja Jakke Mäkelä uuringust selgus, et paljud autojuhid kasutasid mobiiltelefoni isegi tiheda liiklusega linnatänavatel, kus nad peaksid suurema tähelepanuga jälgima jalakäijaid ja teisi liiklejaid, vahendab Yle .

Teadlased leidsid, et keskmiselt kasutasid autojuhid sõidu ajal nutitelefoni 41 korda tunni jooksul. Küll aga märgivad nad, et oli ka neid autojuhte, kes suutsid tunni aja jooksul 481 korda oma nutitelefonile vajutada.

Enim kasutati telefonisõidu ajal kontaktide nimekirja, talle järgnes teisena suhtlusprogramm WhatsApp. Erinevad muusikaplatvormid olid autojuhtide eelistustes kolmandal kohal. Kujala tõdes, et nutitelefoni rooli taga kasutamine on kahtlemata riskantne, kuid siiski on oluline vahe, milleks teda kasutatakse.